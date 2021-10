Clip : R.I.O reprend "Summer Jam" de The Underdog Project

On se souvient encore de l'immense succès du morceau "Shine On" sorti en 2008. Cet été R.I.O a envahi les clubs avec son hit "Party Shaker", le titre est encore aujourd'hui en 7e position des ventes de singles dans l'Hexagone.

Mais les DJs et producteurs de Cascada (Manuel Reuter et Yann Peifer) ne se reposent pas sur leurs lauriers et décident de reprendre "Summer Jam", l'un des gros cartons dancefloor des années 2000 qui émane à l'origine de The Underdog Project.

Découvrez le clip de "Summer Jam" avec la voix de U-Jean.