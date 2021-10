Le clip de Mika "Celebrate" est en ligne

A quelques semaines de la sortie de son troisième album, Mika a beaucoup gambergé ces derniers mois quant à l’élaboration de son prochain disque en écoutant notamment des classiques des années 60 et des années 80 mais aussi de la house française plus récente comme les Daft Punk.



Le chanteur de «"Relax" tente d'écrire de la musique qu'il joue ensuite au piano. Mais sa véritable source d’inspiration vient de l’extérieur, lorsqu’il s’amuse avec ses amis.

Sachez qu’il reprend également le chemin des concerts avec plusieurs dates dans l’hexagone et pour rappel, l'album "The Origin of Love" arrive dans les bacs le 17 septembre.

Découvrez "Celebrate" une piste enregistrée avec Pharrell Williams.