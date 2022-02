Rouen. Des échauffourées ont éclaté dans la soirée à la Grand'Mare

Des incidents ont éclaté dimanche 26 avril, en fin de journée, dans le quartier des Hauts de Rouen, et plus précisément à la Grand'Mare, autour des rues Galilée, Newton et Henri Dunant.

Des CRS en renfort

Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour plusieurs incendies allumés sur la voie publique, notamment des feux de poubelles. Une dizaine d'incendies ont ainsi été éteints.

De nombreux policiers ont été mobilisés, dont des CRS, pour contenir ces violences urbaines qui ont pris fin vers minuit.