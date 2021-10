Coupe de France : les clubs caennais au rendez-vous

Mondeville (CFA 2) n’a pas tremblé pour se défaire de Gacé (PH). Le score de 6-0, acquis notamment grâce au triplé de la recrue Thierry Magengo-Miangu, est conforme à l’écart de niveau qui sépare les deux formations.



Une coupe à considérer

Les Mondevillais ont fait de la Coupe de France un objectif, eux qui recevront Dinan samedi 22 septembre (18h) en championnat. Les clubs de l’agglomération caennaise évoluant en Division d’honneur sont également passés avec plus ou moins de facilité. Ouistreham a dû attendre les tirs au but pour se défaire d’Orbec (DHR), après 120 minutes stériles.

La Maladrerie s’est imposée de justesse devant Carentan (DHR, 0-1), tandis que les PTT et Hérouville ont déroulé. Les Postiers caennais se sont imposés 7-1 à Cérences (PH) et les Hérouvillais ont gagné 8-0 au Val-de-Saire (District Manche). Le quatrième tour de la Coupe de France sera organisé les 29 et 30 septembre. Il marquera l’entrée en lice des clubs de CFA.