Fécamp. L'agglomération commande plus de 40 000 masques en tissu

En vue du déconfinement du lundi 11 mai, l'agglomération de Fécamp a commandé plus de 40 000 masques en tissu à une entreprise normande. L'objectif est de pouvoir en distribuer un à chaque habitant du territoire. Les 33 maires de l'agglomération recevront la quantité de masques nécessaire à leur commune et se chargeront d'en assurer la distribution auprès de leurs administrés. Chaque habitant qui le souhaite recevra donc gratuitement un masque. En parallèle, Fécamp Caux Littoral a organisé une production de masques également en tissu, avec l'appui de couturiers bénévoles du territoire et de l'entreprise Actif Insertion (entreprise sociale et solidaire).

Depuis le mardi 14 avril, des hommes et des femmes confectionnent des masques tissus à la norme AFNOR. Un atelier temporaire a été installé dans la salle du Moulin Bleu. La première semaine a servi à caler les modes opératoires avec une production de 200 masques. Depuis cette semaine, ce sont 500 masques qui, de façon hebdomadaire, sont transmis à la Ville de Fécamp.