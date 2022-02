Le Havre. L'agglo commande 240 000 masques en prévision de la reprise

Dans la perspective de la reprise d'activité et en complément des masques réalisés dans le cadre de La fabrique du Havre, Le Havre Seine Métropole a passé une première commande de masques en tissu. "Afin d'anticiper la reprise d'activité, la communauté urbaine a effectué une commande groupée de 240 000 masques pour le compte des communes du territoire qui en ont fait la demande. Ces masques seront ensuite distribués sous la responsabilité de chaque maire", annonce Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre et président de la communauté urbaine. Ce sont des masques en tissu réutilisables et lavables qui ont été commandés à des entreprises européennes et locales. Ces masques grand public répondent aux normes sanitaires.