Seine-Maritime. Les déchets recyclables vont à nouveau être triés et non incinérés

Les déchets recyclables ne finiront plus à l'incinération. Le Syndicat mixte d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen (Smédar), qui gère le traitement des déchets dans la Métropole de Rouen et jusqu'à Dieppe, avait fermé son centre de tri le mardi 17 mars, épidémie oblige.

4 000 masques FFP2 achetés

Les déchets recyclables, s'ils étaient toujours collectés, n'étaient plus triés et finissaient au centre de valorisation énergétique de Grand-Quevilly. Des "aménagements spécifiques" et des "consignes sanitaires les plus adaptés possible" sont mises en place par le Smédar auprès de ses salariés pour permettre la réouverture de son centre de tri dès le lundi 27 avril.

Pour se faire, le Smédar a procédé à l'achat de 4 000 masques FFP2, réservés aux agents du centre de tri. Une paroi en film plastique a été aménagée au-dessus du tapis de tri et des distributeurs de gel hydroalcoolique sont en place.

Cette reprise du travail au centre de tri sera progressive puisque, pour cette première semaine, "les agents travailleront sur deux postes quotidiens de 5h30 chacun", explique le Smédar. Si cette organisation est efficace, "le centre de tri reprendra un fonctionnement normal la semaine suivante".

Destruction des mouchoirs et masques

Le Smédar rappelle, après plusieurs constats, que les mouchoirs, masques, combinaisons jetables usagés doivent être placés dans un sac d'ordures ménagères et non dans la poubelle de tri. "Ces déchets peuvent contaminer le personnel du centre de tri et favoriser la propagation du virus", alerte le syndicat.

Enfin, si certains habitants ont stocké une partie de leurs déchets recyclables, le Smédar leur demande d'effectuer le déstockage de façon progressive.