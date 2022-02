Seine-Maritime. Renault Sandouville : une réouverture progressive le 28 avril

L'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) était à l'arrêt depuis le 17 mars à cause de la crise sanitaire. La date de reprise vient d'être communiquée aux ouvriers : ce sera le mardi 28 avril.

Une reprise qui sera progressive et à cadence réduite dans un premier temps. Ce jeudi 23 avril, la direction a consulté les syndicats pour présenter le plan organisationnel de reprise. FO et la CFDT se sont abstenus, la CFE s'est dite favorable et la CGT était absente de la réunion. Le syndicat FO reconnaît que la direction a mis des moyens pour assurer la sécurité sanitaire des ouvriers mais attend de voir concrètement, sur le terrain, les mises en application. Pour l'heure, la direction n'a pas indiqué de chiffres de production, mais les attentes sont grandes. Le site de Sandouville produit le Trafic pour le monde entier. Avant la crise, le carnet de commandes était plein pour 45 jours. "Il va falloir assurer les contrats et être réactif", indique Fabien Gloaguen (FO), notamment concernant les clients "institutionnels" (ambulances, pompiers et autres services de l'État).