Renault Sandouville. 300 postes d'intérimaires supprimés à cause de la baisse de production

C'est une mauvaise nouvelle qui a été annoncée lundi 24 février lors d'un comité social et économique à l'usine Renault Sandouville. Le syndicat Force ouvrière indique que le site va se séparer d'environ 300 postes d'intérimaires sur les 600 qui y travaillent actuellement. Il s'agit de la conséquence directe de la baisse du carnet de commandes. La production est estimée pour cette année à 120 000 véhicules contre 137 100 en 2024. L'an passé a même été une année record pour Renault Sandouville avec 620 utilitaires produits par jour en fin d'année.

• A lire aussi. Sandouville. Les embauches se concrétisent à Renault

Face à la baisse de production, l'usine tournera à une équipe et demie à partir du 17 mars pour fabriquer 460 véhicules par jour. La direction de l'usine a annoncé qu'il n'y aurait plus d'équipe de nuit en tôlerie et plus d'équipe à l'emboutissage le week-end.

Des utilitaires électriques à Sandouville

• A lire aussi. [Photos + vidéo]. Il sera assemblé à Sandouville : à quoi ressemble Estafette, l'utilitaire 100% électrique de Renault ?

Ce réajustement ne remet pas en cause l'avenir de l'usine normande. Sandouville devrait produire dès 2026 les futurs utilitaires électriques de Renault, les E-Tech electric. Lundi 10 février, le groupe a même dévoilé le nom de cette nouvelle gamme : l'Estafette E-Tech electric (version contemporaine de l'iconique utilitaire), le Goelette E-Tech electric (fourgon populaire des années soixante) et le Trac E-Tech electric (le best-seller de la marque au losange).