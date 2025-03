Emploi. C'est officiel : Renault Sandouville se sépare de 323 intérimaires

L'annonce avait surpris le 24 février dernier, Renault Sandouville faisait savoir que le site allait se séparer de la moitié de ses intérimaires. Mardi 11 mars, la décision a été confirmée lors d'un CSE Extraordinaire. L'usine va mettre fin à 323 contrats d'intérimaires dès lundi 17 mars. Il s'agit de la conséquence directe de la baisse du carnet de commandes.

Un crève-cœur

Fabien Gloaguen, responsable FO à Renault Sandouville, a du mal à digérer l'information. "La grande majorité, ça fait des années qu'ils sont chez nous. C'est un crève-cœur. Il s'agit de fin de mission, il n'y aura pas de PSE (plan de sauvegarde de l'emploi). C'est une souplesse pour les entreprises, une variable d'ajustement. Ils se prennent ça en pleine tête, les 323."

Le projet de réorganisation du travail à Renault Sandouville passe aussi par les lignes de bus. A partir du 1er avril, le transport des salariés sera restructuré sur certaines lignes (notamment les 800 et 754).

Baisse de production

Après des années prospèrent, Renault Sandouville connaît une baisse de ses commandes. Les raisons sont multiples. "Il y a une baisse commerciale qui est due à la conjoncture économique. On note une baisse de 10% des ventes d'utilitaires en Europe."

Les constructeurs baissent aussi la voilure pour éviter les amendes liées aux émissions de CO 2 . Pour 2024, l'Union européenne avait fixé un objectif de 22% de part de marché pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, mais cette part est tombée à 19,6%. La semaine dernière, l'Europe a lâché du lest repoussant de deux ans l'objectif, évitant de grosses amendes aux industriels. "C'est reculer pour mieux sauter. On ne comprend pas pourquoi l'Union européenne est en train de sacrifier son industrie automobile. Pendant ce temps, les Chinois et les Américains ne se mettent pas de barrière."

Petite lueur d'espoir, le projet FlexEvan semble maintenu, en tout cas pour l'heure. Le site de Sandouville doit produire les utilitaires électriques de la marque au losange dès 2026 avec 550 embauches en quatre ans.