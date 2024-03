[Vidéo] Seine-Maritime. A Renault Sandouville, Bruno Le Maire annonce la fabrication du FlexEvan, un utilitaire 100% électrique

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, était en visite à Renault Sandouville vendredi 29 mars, accompagné d'Edouard Philippe, le maire du Havre, et de Luca de Meo, le directeur général de Renault. Ce dernier a confirmé que le site seinomarin allait construire le nouvel utilitaire 100% électrique de Renault d'ici 2026.

Ce nouveau véhicule s'appellera FlexEvan. Il s'agit d'un investissement de 330 millions d'euros avec à la clé 550 embauches supplémentaires à Sandouville en quatre ans. "De quoi donner des perspectives pour 10 à 15 ans", estime Luca de Meo. Ce fourgon nouvelle génération est le fruit d'un partenariat avec Volvo et CMA CGM.

Réindustrialiser en décarbonant

De quoi ravir Bruno Le Maire qui était venu parler réindustrialisation de la France. Pour le ministre, "réindustrialiser en France, c'est gagner le combat climatique" grâce à une production locale moins carbonée. "C'est une opportunité historique. Mon objectif est de devenir la première nation de l'industrie décarbonée d'ici 2040 et de créer de nouvelles filières dans l'intelligence artificielle, les pompes à chaleurs et le photovoltaïque."

L'emploi à Sandouville

Renault Sandouville emploie actuellement 1 850 salariés et 600 intérimaires. Des emplois précaires trop nombreux, dénonce la CGT qui a interpellé Bruno Le Maire lors de sa visite. Côté syndicat majoritaire, FO, on se félicite des nouvelles annonces. "Ce n'est que du positif. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche", estime Fabien Gloaguen, délégué FO à Renault Sandouville. "Les 550 embauches annoncées, c'est en plus des embauches déjà promises. Quant aux intérimaires, il ne faut se faire d'illusion, il y en aura toujours à Renault."

A savoir qu'un utilitaire sur six vendus en Europe est un Renault et que 85% de ces utilitaires Renault sont fabriqués en France, dont le Trafic à Sandouville.