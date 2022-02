Coronavirus : vos questions, nos réponses. Quelqu'un peut-il venir me chercher au garage où j'ai laissé ma voiture ?

Question : peut-on demander à un ami de venir me chercher au garage pour rentrer chez moi ? À cause du Covid-19, je dois déposer ma voiture 3 h avant la prise en charge et ne la reprendre que 3 h après l'intervention. Puis-je demander à un ami de venir me chercher au garage pour rentrer chez moi ?

Réponse : oui, le covoiturage est autorisé. Seule précaution indispensable : votre ami et vous devez avoir chacun une attestation de déplacement dérogatoire.