Bolbec. Le semi-marathon 2020 prévu en septembre est annulé

En raison de la crise sanitaire, le semi-marathon de Bolbec, prévu en septembre, est annulé. La décision a été prise conjointement avec la Ville et le comité d'organisation.

La mairie explique que le confinement ne permet pas aux participants de pouvoir s'entraîner au mieux et aux membres de l'association de pouvoir se réunir afin de préparer cette édition. "À ce jour, il est impossible d'avoir la certitude que les manifestations de ce type seront autorisées par le gouvernement ni même que les sportifs étrangers puissent être accueillis sur le territoire français". Pour ne pas faire courir de risques sanitaires aux 300 bénévoles, le semi-marathon 2020 est donc annulé et non reporté.