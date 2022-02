Rouen. Elle chute du quai et tombe sur une péniche : une jeune fille grièvement blessée

Une jeune fille de 12 ans a été grièvement blessée, mardi 21 avril vers 19h20. Alors qu'elle faisait du vélo sur le quai Gaston-Boulet, sur la rive droite de Rouen, elle a fait une chute et est tombée en contrebas sur le toit d'une péniche.

"La marée était basse, il y avait au maximum 7 mètres de hauteur entre la péniche et le quai", indique l'officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours.

Son père chute aussi

Son père, présent pour cette sortie, a également chuté en essayant de la récupérer. Il a été plus légèrement blessé et transporté au CHU pour un bilan. La jeune fille, elle, a été évacuée à l'horizontal à l'aide d'un bras élévateur pour la ramener sur le quai et la médicaliser dans une ambulance du Service mobile d'urgence et de réanimation.

Elle a été prise en charge aux urgences pédiatriques du CHU.