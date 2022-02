Calvados. Y aura-t-il assez de nageurs sauveteurs sur les plages cet été ?

Ils scrutent les baigneurs sur vingt-cinq plages du Calvados : ce sont les nageurs sauveteurs de la SNSM, souvent des jeunes, âgés de 18 à 25 ans, et formés aux premiers secours, au maniement des semi-rigides, des paddles, etc., pour venir en aide aux touristes et aux locaux. Mais à l'heure actuelle, dans le Calvados, la formation des nouvelles recrues est au point mort. "Vingt-cinq jeunes devaient passer leur Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Des sessions d'examen étaient programmées en mars et en avril, mais aujourd'hui, tout le monde est confiné", indique Philippe Auzou, délégué départemental de la SNSM. "Ils étaient prêts, physiquement. Mais ils ne peuvent pas s'entraîner, les piscines sont fermées. Cela va poser problème."

Des distances sur les plages ?

Au-delà de cette interrogation, plusieurs inconnues demeurent. Les plages seront-elles ouvertes ? Pourra-t-on faire respecter d'éventuelles mesures de distanciation ? "Je pense que c'est possible en Normandie. Nous avons la chance d'avoir la marée qui laisse de grands espaces libres", souligne Philippe Auzou.

Avant d'ajouter : "Sur la côte d'Azur, ce sera plus difficile !"