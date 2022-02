Mont-Saint-Aignan. Une collision entre une moto et une voiture fait une blessée grave

Il était environ 9 h 40 samedi 18 avril lorsqu'une collision a eu lieu entre une moto et une voiture à Mont-Saint-Aignan, au niveau de l'Allée du fond du Val. La pilote de la moto, une femme d'une quarantaine d'années, est gravement blessée à la jambe. Elle a été transportée médicalisée en urgence au CHU de Rouen. L'individu au volant de la voiture n'est pas blessé. Deux engins et six sapeurs-pompiers étaient sur place ainsi qu'un camion du SMUR.