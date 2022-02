Confinement: bien en sortir pour éviter d'y retomber

Le verrou du confinement va s'entrouvrir dans plusieurs pays ces prochaines semaines, mais il faut le faire avec prudence et méthode : le risque d'une sortie ratée, c'est une deuxième vague épidémique et l'obligation de revenir à cette mesure extrêmement lourde économiquement et socialement.