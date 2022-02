[Actualisé] Normandie. Covid-19 : le jeune de 18 ans en réanimation finalement négatif

Mise à jour, lundi 20 avril : contactée par Tendance Ouest, l'Agence régionale de santé a confirmé qu'après dépistage, le jeune homme de 18 ans admis en réanimation n'avait finalement pas contracté le Covid-19.

Un jeune de 18 ans, touché par le coronavirus, est admis dans l'un des services de réanimation en Normandie. C'est ce qu'a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS) le jeudi 16 avril lors d'un point presse. Ce patient est le plus jeune malade dans les services de réanimation depuis le début de la pandémie du Covid-19.

Des patients de plus en plus jeunes

"L'âge médian des personnes en réanimation est de 70 ans, il a un peu baissé", indique Christine Gardel, la directrice de l'ARS. Cela montre en quoi le virus peut toucher toutes les catégories d'âge. "Un tiers des patients a moins de soixante ans", ajoute-t-elle. Si le nombre de personnes hospitalisées et en réanimation diminue progressivement, l'ARS reste vigilante. "On est sur une deuxième séquence évolutive de la maladie, qui atteint les plus jeunes car l'atteinte du virus est plus rapide chez une personne âgée, précise Christine Gardel. On doit surveiller si on va avoir une nouvelle vague de patients de 80-90 ans."

L'ARS précise que 43 % des lits en réanimation sont inoccupés à ce jour. La jauge était passée de 243 à 472 lits dans la région.