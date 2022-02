People. Le couple Frérot-Manaudou s'essaie au #CrapaudChallenge

Durant le confinement, de nombreux défis inondent les réseaux sociaux, notamment le #CrapaudChallenge. Généralement fait en couple, dans ce défi, la femme se pend au cou de son compagnon puis en fait le tour en passant par-dessus l'épaule et entre les jambes de ce dernier.

Dans le couple Frérot-Manaudou, on est pour la parité et on le prouve. C'est Jérémy qui joue les équilibristes en tournant autour de sa femme et Laure qui remporte son épreuve de force et de gainage.