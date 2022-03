Musique. The Avener dévoile le clip de 900 Miles dans un Paris confiné

Après Beautiful, le DJ français The Avener a récemment dévoilé 900 Miles, un deuxième extrait de son nouvel album Heaven. Comme un nouveau single ne va pas sans un nouveau clip, l'artiste a profité du confinement pour proposer une expérience inédite.

Ainsi, The Avener emmène ses fans dans une virée sur les grands boulevards parisiens, déserts en raison du confinement. Entre vitesse et grands espaces, cette visite atypique et en musique est réussie !