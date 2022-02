Orne. Une nouvelle salle de sport en projet à Domfront-en-Poiraie

Le Conseil départemental de l'Orne a voté une participation de 250 000 euros au projet de construction d'un complexe sportif polyvalent, en remplacement du gymnase Maurice-Tencé à Domfront-en-Poiraie.

La salle est devenue énergivore et dangereuse de par sa vétusté. Le nouvel équipement, sur trois niveaux, pourra accueillir 885 personnes, avec : au rez-de-chaussée bas, un espace convivialité avec un sas de déchausse, salle de fitness, salle de musculation, deux vestiaires/douches et sanitaires ; au rez-de-chaussée haut, espace entrée/accueil avec un bureau, un local de sonorisation et des sanitaires, infirmerie, local d'entretien espace technique, espace escalade avec structure artificielle et gradins fixes de 76 places, salle de sport avec six locaux de rangement et 255 places de gradins fixes, deux vestiaires arbitres et quatre vestiaires/douches ; enfin à l'étage, local de déchausse, deux vestiaires/douches et sanitaires, salle de danse et dojo. La démolition est prévue à partir de juin 2020. Les travaux de construction s'étaleront jusqu'à juillet 2021.