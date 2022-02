Hockey. L'attaquant français Bastien Maia fait ses valises pour l'étranger

Arrivé sur les bords de Seine en provenance des Gothiques d'Amiens en début de saison dernière, le natif de Rouen et fils de l'ancien Rouennais Pierrick Maia aura donc disputé qu'une seule saison dans son club formateur avec un total de 27 points (9 buts et 18 assistances) et s'envolera pour un championnat étranger la saison prochaine. "Merci à toutes et à tous de nous avoir supportés durant toute la saison. Je n'oublierais pas ce public qui nous donne tant de frissons et d'énergie chaque soir de match", déclarait le jeune attaquant international français de 22 ans.

C'est donc déjà le 5e départ après ceux de Kevin Dusseau, Marc-André Thinel, Atte Makinen et Gaétan Richard pour aucune arrivée pour le moment.