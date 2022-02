Manche. Le député Bertrand Sorre demande la réouverture des marchés

Le député du sud Manche estime nécessaire de "rouvrir tous les marchés de plein air et les halles alimentaires, partout où les mesures barrières et les normes sanitaires peuvent être mises en œuvre." Le député LREM de la Manche, Bertrand Sorre, a écrit au préfet de la Manche pour lui demander que "l'ouverture des marchés soit désormais la règle partout dans notre département et que la suppression temporaire soit l'exception". Une demande qui va dans le sens des récentes déclarations du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Le parlementaire y voit un double intérêt permettre à la population d'avoir accès aux produits frais de proximité et aux petits producteurs locaux, de vendre le fruit de leur travail. Un marché gagnant/gagnant ?

