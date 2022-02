Rouen. Meurtre à Rouen : deux individus mis en examen

Les faits remontent à jeudi 9 avril lorsqu'un corps sans vie avait été découvert sous le pont Guillaume le Conquérant à Rouen, côté rive gauche. La tête de la victime était ensanglantée, avait précisé la police. Quatre personnes avaient été interpellées par les forces de l'ordre et placées en garde à vue dans cette affaire. Ce samedi 11 avril, deux d'entre elles ont été mises en examen pour homicide volontaire et placés en détention provisoire. Selon le procureur de la République de Rouen, "des actes de torture et de barbarie ont été commis". Les deux autres suspects sont eux sous contrôle judiciaire pour "non assistance à personne en danger."

Avec AFP