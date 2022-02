Musique. Zazie offre une ballade pour la Croix-Rouge, Après la pluie

Zazie a pris la plume après son dernier concert en France, le 10 mars à Elancourt. Un message posté sur ses réseaux. Des mots contre des maux. Quelques jours plus tard, une bougie s'allume. De nouveaux mots jaillissent pour ne pas que l'obscurité nous envahisse.

Puis une inspiration, et une chanson, Après la pluie. Écrite et composée par Zazie, ce titre a été mis en musique et en images par deux de ses amis, confinés, comme tout le monde ou presque. Une chanson de soutien et d'espoir, pour "Blandine, Thibaut, Fanny, Paul, Pierre, Maïan, Hadji", et tous les autres.

L'intégralité des droits et des revenus générés par cette chanson sera reversée à la Croix-Rouge.