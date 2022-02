Argentan. Masques bloqués à l'aéroport : le coup de colère de Frédéric Léveillé

Comme il l'avait déjà fait fin mars, le maire d'Argentan a répondu aux questions de ses concitoyens sur Internet, ce vendredi 10 avril. Il en a profité pour faire un point sur les interpellations dont il fait le plus souvent l'objet : ouverture des marchés, des cimetières, distribution des Restos du cœur. Il a aussi fait un point sur les masques : 150 de type FFP2 ont été remis à la Ville par une entreprise locale. Mais surtout, le maire a exprimé sa colère, car 10 000 masques commandés par la Ville à l'étranger sont bien arrivés en France, mais ils restent bloqués à l'aéroport ! Frédéric Léveillé a enfin annoncé qu'une partie du personnel de la Ville, sur la base du volontariat, avait repris le travail. Déjà, pour le service espaces verts. Ce sera le cas la semaine prochaine pour le service bâtiment. Le maire a terminé son Facebook-live en répondant à quelques questions sur le non-respect du confinement la nuit, sur la non-réouverture des déchetteries et sur la demande pressante d'accès à la fibre. Il a enfin appelé au respect des règles de confinement et à la solidarité entre Argentanais.

