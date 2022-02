Saint-Lô. Crise sanitaire : l'Agglo réorganise sa collecte des déchets ménagers

Saint-Lô Agglo réorganise ses tournées de collecte de déchets ménagers. Des modifications de jours, une fois par semaine au lieu de deux dès le mardi 14 avril. Des changements nécessaires afin d'optimiser l'organisation des services, des tournées et de protéger les personnels. Sur un effectif de 26 personnes, huit sont absentes, selon Anthony Derouet, responsable de la collecte des ordures sur le secteur de l'agglomération de Saint-Lô.

Les collectes de déchets papiers, emballages et déchets verts sont interrompues, les déchetteries sont également fermées. Chacun est appelé au civisme en stockant les déchets d'emballage chez soi et en veillant à ne pas faire de dépôts sauvages devant les colonnes et points d'apport volontaire, rappelle Anthony Derouet.

Concernant les déchets verts, ils peuvent parfaitement entrer dans la composition du compost ou servir de paillage, une fois séchés. Sur l'agglo de Saint-Lô, ce sont 14 000 tonnes de déchets qui sont collectés chaque année, soit quelque 180 kilos par an et par habitant.

Ce qui change dans la collecte des déchets ménagers

Secteur de Torigny-les-Villes :

- Torigni-sur-Vire : passage à une tournée par semaine - suppression de la tournée du lundi – collecte uniquement le vendredi.

- Giéville : Modification des horaires de passage - sortir les poubelles la veille au soir

Secteur de Tessy-Bocage :

- Tessy-bourg : passage à une tournée par semaine - suppression de la tournée du lundi - collecte uniquement le jeudi.

Secteur de Saint-Georges-Montcocq :

- Saint-Georges-Montcocq : Modification des horaires de passage - sortir le conteneur la veille au soir.

Secteur Pont-Hébert :

- Pont-Hébert : Tournée du mardi décalée au jeudi - sortir les poubelles la veille au soir.

Secteur de Marigny-le-Lozon :

- Marigny Bourg : suppression de la collecte du mardi - Collecte uniquement le vendredi (avec la campagne)

Toutes les infos pratiques sont à retrouver aussi sur le site de Saint-Lô-Agglo.