SOS-Ligue 2 soutenu par Philippe Duron

L'objectif est de s'opposer à la programmation des matchs de ligue 2 le vendredi à 18h45. Cet horaire empêche de nombreux supporters bas-normands de venir soutenir leur club dans les tribunes.

"Le changement d'horaire imposé par la chaîne BeIn Sport fait baisser très fortement la fréquentation du stade Michel d'Ornano et empêche les fidèles et passionnés spectateurs de Caen mais aussi plus largement du Calvados et des départements voisins, la Manche et l'Orne, d'assister à une compétition qu'ils apprécient. Je soutiens donc pleinement le Collectif SOS Ligue 2 dans sa démarche", a fait savoir le maire de Caen.