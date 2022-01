Musique. Découvrez le clip Pour les gens du secours avec Pagny, Obispo et Lavoine

Une chanson d'amour pour les gens du secours, c'est le refrain que chantent en chœur Pascal Obispo, Marc Lavoine et Florent Pagny sur leur nouveau titre, en soutien au personnel soignant des hôpitaux de France.

Dévoilée il y a quelques jours et déjà diffusée sur Tendance Ouest dès sa sortie, cette chanson a désormais son clip, dévoilant des images de femmes et d'hommes masqués, en activité et au chevet de celles et ceux qui sont touchés par la maladie.

Depuis leur balcon, leur téléphone, confinés chez eux, nos trois chanteurs n'hésitent pas à se filmer en noir et blanc pour laisser la lumière éclairer les visages de celles et ceux qui sauvent des vies. Un hommage poignant, qui vient du cœur.