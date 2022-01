Musique. Trois voix pour soutenir Les Gens du secours

Quel est le dénominateur commun au trio Obispo, Pagny, Lavoine ? The Voice ? Oui, mais pas que. C'est aussi leur grande générosité. Les trois artistes s'unissent pour soutenir la Fondation Hôpitaux de France et aider les soignants qui se battent chaque jour contre le coronavirus.

Tout commence par une volonté de soutenir toutes celles et tous ceux qui luttent pour notre santé. Trois amis : Florent, Pascal et Marc se connectent. Lavoine écrit, Obispo compose, Pagny les rejoint à l'interprétation. Quelques échanges plus tard entre les trois coachs de The Voice et une chanson était née. Chacun enregistre sa partie depuis son lieu de confinement. Pagny, Obispo, Lavoine : trois grands noms de la chanson française à l'unisson "Pour Les Gens du secours".

Les trois artistes ont tenu à ce que leur engagement soit porté par l'association Le Collectif, qui œuvre pour les enfants hospitalisés. Le Collectif reverse l'intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l'intégralité des droits d'auteurs à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.