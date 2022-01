Normandie. Covid-19 : "Des conséquences économiques extrêmement graves"

Si la crise du Covid-19 est d'abord une crise sanitaire, ses impacts économiques sont encore inquantifiables aujourd'hui, après un quasiment un mois de confinement. En Normandie, l'économie du sport représente chaque année 64 millions d'euros (rapport du CRESS) pour 700 000 licenciés, avec 94% des emplois du sport consacrés à des structures allant de un à cinq salariés.

Plus que jamais, cette crise fragilise l'édifice de l'économie du sport. A la tête du Comité régional olympique et sportif de Normandie, Nicolas Marais a la vue sur 74 disciplines sportives et son constat fait d'ores et déjà état de conséquences "extrêmement graves" à venir à l'issue de la crise sanitaire.

Écoutez son interview :