Normandie. Économie : les CCI constatent une timide reprise

Les Chambres de commerce et d'industrie de Normandie (CCI) se sont mobilisées depuis le début de la crise sanitaire pour accompagner les entreprises. Elles ont mis en place un baromètre hebdomadaire pour recueillir les indicateurs clés de l'économie normande. Le troisième baromètre concerne la période entre le 6 et le 10 avril.

Moins de télétravail pour plus de présence

Il révèle que trois quarts des effectifs sont toujours au chômage partiel. On constate moins de télétravail et plus de présences des salariés dans les entreprises. Il y a une légère reprise d'activité avec 2 points de plus d'activité dans le commerce et 3 points de plus dans l'industrie. 73 % des dirigeants (10 points de plus que la semaine dernière) ne rencontrent pas de difficultés dans les procédures de déclaration de chômage partiel mises en place par l'État. Le moral des chefs d'entreprise est stable. Le secteur industriel envisage une activité plus soutenue la semaine prochaine (soit 8 points de plus par rapport à la semaine dernière).

Une nouvelle question a été posée cette semaine : avez-vous fait appel aux aides financières proposées et si oui avez-vous perçu un financement ? La réponse : deux tiers des entreprises n'ont pas fait de demandes de financement et 80 % des demandeurs n'ont pas encore perçu le financement demandé.