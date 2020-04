Rouen. Le 106 transformé en centre de soins Covid-19

Les lieux accueillent habituellement des concerts de musiques actuelles et sont actuellement clos, en plein confinement. Qu'à cela ne tienne, la médecine de ville s'en empare avec le soutien de la Métropole de Rouen pour créer un centre de consultation médicale dédié au Covid-19, sept jours sur sept, dès le jeudi 2 avril. "Le but, c'est d'accueillir les patients potentiellement contaminés dans de bonnes conditions, sans contaminer les autres", explique le docteur Jean-Michel Rabaud, généraliste et président de l'association des Urgences médicales rouennaises (UMR), l'un des initiateurs du projet.

Les lieux vont aussi permettre aux médecins d'exercer dans de bonnes conditions de sécurité. "Dans les petits cabinets, c'est difficile de séparer les flux et il y a un risque." D'autant que les médecins généralistes sont touchés par les pénuries de matériel de protection. Dans cette structure, ils auront tout à disposition. "Par nos réseaux et de la débrouille, on a obtenu des blouses, des masques, des charlottes, des surchaussures, etc.", détaille le médecin.

Pour l'équipement, des associations sont venues en renfort comme la Croix-Rouge et la protection civile, qui ont aménagé les lieux.

Des consultations sur rendez-vous

Le centre est dédié aux patients pour lesquels il y a une suspicion de Covid-19, sans qu'une hospitalisation ne soit forcément nécessaire. Ils seront invités à s'y rendre si la téléconsultation n'a pas suffi et ce, uniquement sur rendez-vous. "Il s'agit d'éviter les files d'attente sur place." C'est donc le médecin traitant habituel ou, à défaut, le 116 117 qui pourra orienter les patients vers ce centre.

Quant aux médecins qui y exerceront, il s'agit de tous ceux qui se portent volontaires. "On a mis en place un Doodle et les médecins vont venir à tour de rôle sur une période d'une demi-journée", détaille Jean-Michel Rabaud.

Le 106 s'est imposé tout naturellement, étant inutilisé. Le lieu a l'avantage d'être assez central et d'offrir de la place pour se garer. La Métropole Rouen Normandie a été convaincue de l'utilité du projet, comme le Conseil départemental de l'ordre des médecins qui le soutient. Ça n'a pas vraiment été le cas de l'Agence régionale de santé, au grand dam de Jean-Michel Rabaud. "Ils n'ont pas la même vision de la crise. Ils n'y sont pas opposés mais pour eux, cela doit être en cas d'afflux de malades. Nous, notre problématique, c'est la protection des patients et des médecins."