[Témoignage] Caen. Coronavirus : infirmière aux urgences du CHU

Tous les jours, la rédaction de Tendance Ouest rencontre un professionnel de santé qui nous raconte son quotidien au travail, en cette période de confinement. Claire est infirmière au CHU de Caen, elle sait qu'une vague de patients atteints du Covid-19 va arriver. "On se prépare à accueillir un afflux important de patients atteints du coronavirus, tout en continuant à prendre en charge les patients habituels", explique-t-elle.

Se préparer mentalement

"On change complètement le fonctionnement de notre service en créant des circuits patients différents. Chaque jour, on fait des réunions pour réfléchir aux meilleures solutions. Cela nous semble incontournable. On gère au jour le jour, en fonction des directives." Pour répondre à ce surcroît d'activité, les infirmières du service des urgences comme Claire se préparent surtout mentalement. "Je profite de chaque moment de pause pour me reposer un maximum. Je fais aussi du sport à la maison", poursuit cette infirmière.

Le soutien des autres est un booster

"Cette situation est inédite pour tout le monde, mais on est tous mobilisés. On est aussi fiers d'être en première ligne. Être là pour gérer cette crise est la consécration de notre travail. Il y a un élan de solidarité, tous ensemble", rapporte cette professionnelle de santé, sans oublier de souligner les initiatives solidaires qui fleurissent un peu partout autour du personnel soignant. "On reçoit beaucoup de messages et de gestes de soutien : des boulangers, des maraîchers qui nous apportent des fruits. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous booste. On a l'impression d'avoir des remerciements pour des choses que l'on sait faire. Il y a un petit côté anxiogène car on est beaucoup exposé et on a tout de même tous des proches et des familles à côté."