Musique. Sam Smith reporte une nouvelle fois la sortie de son prochain album

Un nouveau nom et une nouvelle date de sortie pour son troisième album, c'est ce qu'a prévu et annoncé le chanteur Sam Smith sur son compte Instagram, le lundi 30 mars.

À l'origine, cet opus devait sortir le vendredi 1er mai de cette année, puis le vendredi 5 juin. Désormais la date est non communiquée, mais l'artiste nous rassure en affirmant qu'il y aura bien de la musique dans les prochains mois et que l'album verra quand même le jour pour 2020.

Le confinement a néanmoins déjà permis à l'Anglais de retravailler certaines chansons et de modifier le titre de ce prochain album, et cela peut se comprendre, vu la crise sanitaire mondiale que nous vivons : son 3e opus devait se nommer To die for…