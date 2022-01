Insolite. Aux États-Unis des files d'attente se forment pour acheter… des armes

L'épidémie de coronavirus ne s'arrête pas aux frontières européennes, le continent américain est lui aussi touché, et de plus en plus.

L'affolement que l'on remarque en France se répercute chez nos voisins américains, mais pas tout à fait de la même façon. Si, en France, de nombreuses personnes craignent une pénurie de denrées alimentaires, là-bas, les magasins d'alimentation ne sont pas les seuls à voir de longues files d'attente devant leurs portes. En effet, on constate un phénomène similaire dans... les armureries.

Découvrez cette vidéo filmée par une journaliste du média Australien Nine News devant un revendeur d'armes de Los Angeles :

Queues to buy guns in LA 😳

Buyers tell me they're scared of what will happen if people run out of food and supplies, and they need to protect their families. We're live on @TheTodayShow as #coronavirus panic hits LA. pic.twitter.com/2KqGPZfNo4