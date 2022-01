Paroles d'experts. L'agriculture normande continue de nourrir la population pendant la pandémie

Les présidents des Chambres d'agriculture de la Seine-Maritime et de la Manche, Laurence Sellos et Pascal Férey étaient les invités de paroles d'experts le lundi 30 mars.

Laurence Sellos, la profession vit dans l'inquiétude en ce moment ?

"Forcément, comme tout citoyen, on est confronté au même challenge, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas contaminer nos concitoyens. Donc malgré le travail qui continue, on essaie au maximum de limiter nos déplacements et de rester confiné dans nos fermes."

Certains même travaillent avec le virus, Pascal Férey, c'est vrai ?

"Hélas oui, ça existe, nous avons des agriculteurs porteurs de cette maladie qui font, comme dans bien d'autres métiers, en continuant de travailler sur l'exploitation."

L'enjeu du moment, c'est de protéger la filière, Laurence Sellos ?

"L'enjeu, c'est d'abord de nourrir toute la population. Tous les produits qui arrivent en grandes surfaces sont issus de nos exploitations. Souvent on l'oublie, mais moi qui produis des œufs, ils vont bien dans le supermarché d'à côté, même s'ils font parfois des longs détours. Que ce soit en circuit court ou en circuit long, il faut assurer l'approvisionnement."

Pascal Férey, l'une des problématiques, c'est la fermeture des marchés ouverts ?

"C'est un vrai sujet et c'est bien pour ça que les Chambres d'agriculture ont envoyé un courrier aux maires de région pour qu'ils demandent aux préfets de rouvrir les marchés dans les conditions fixées avec le ministère. Un grand nombre de marchés ont été rouverts et j'espère que, sur cette semaine, d'autres vont le faire."