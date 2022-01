Manche. Des obsèques en vidéo et en direct pour réunir une famille

Elle est l'une des innombrables victimes du Covid-19. Le lundi 23 mars, une femme de 80 ans est décédée à Saint-Lô, après avoir été admise à l'hôpital. Face aux règles du confinement, qui imposent un maximum de vingt personnes aux obsèques, une famille de Normandie a eu l'idée de retransmettre la cérémonie en direct et en vidéo sur Facebook, sous statut privé (les publications sont vues par les uniques membres du groupe). "Ma grand-mère avait enfants et petits-enfants dans la Manche mais aussi dans Calvados, le Loiret et le Lot et Garonne", explique Guillaume, l'un des petits-fils de la défunte. "Un cousin sur place a posé son téléphone sur une chaise et nous avons pu être fictivement présents." Pour le jeune homme et sa compagne, qui ont pu suivre la cérémonie sur leur télévision, permettre à la famille de se recueillir, au même moment, était fondamental. Afin de "l'accompagner une dernière fois". Et s'ils témoignent aujourd'hui, c'est pour partager l'idée avec d'autres familles endeuillées qui, dans la peine, pourrait ne pas penser à cette solution "qui fait la différence".