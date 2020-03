Manche. Les enterrements presque à huis clos à cause du Covid-19

Si les églises restent ouvertes pour permettre les prières personnelles, "toutes les célébrations publiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre". C'est la première des mesures énoncées par l'évêque du diocèse de Coutances-Avranches, mais c'est loin d'être la plus radicale.

D'autre part, les mariages et les baptêmes sont reportés. Mais la mesure la plus frappante est celle qui concerne les obsèques. En effet, ces dernières ne seront célébrées "qu'en présence de la famille", avec "moins de 20 personnes strictement séparées les unes des autres". Le diocèse précise que "si ces conditions ne peuvent être remplies, une simple prière au cimetière sera dite par le prêtre et des messes de requiem pourront être célébrées ultérieurement".