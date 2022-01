Coronavirus. Un nouveau décès et la barre des 1 000 cas dépassée en Normandie

La pandémie de coronavirus se répand de plus en plus en France et en Normandie. L'Agence régionale de santé annonce ce samedi 28 mars la mort d'une personne supplémentaire en Seine-Maritime. Le nombre total de décès depuis le début de la pandémie est de 26 en Normandie (18 hommes et 8 femmes, avec un âge médian de 81 ans).

1 015 individus testés positifs

L'ARS indique que 393 individus sont hospitalisés en Normandie soit une hausse de 74% depuis mercredi (il y a trois jours, 226 personnes étaient hospitalisées). Le département le plus touché est la Seine-Maritime avec 218 personnes hospitalisées. Elles sont 85 dans le Calvados, 39 dans l'Eure, 32 dans la Manche et 19 dans l'Orne. Parmi elles, 112 personnes sont en réanimation.

Surtout, depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui en plein cœur du troisième week-end de confinement, 1 015 individus porteurs du virus ont été recensés par l'ARS, soit 103 nouveaux cas en 24 heures bien que ces chiffres ne reflètent pas la circulation du virus sur le territoire, le dépistage n'étant pas systématique.

Petit rappel : restez chez vous !