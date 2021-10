Percez les secrets de la matière à Caen

Le centre de culture scientifique et technique de Basse-Normandie, Relais d’sciences, présente dans les containers de la Presqu’île, l’exposition "Zoom", une balade passionnante parmi les connaissances accumulées par les scientifiques sur ce qui nous entoure et ce dont nous sommes faits : la matière.

Six machines interactives du dernier cri technologique utilisent la "réalité augmentée" et des écrans tactiles pour rendre le visiteur "acteur de sa découverte". Explorer les galaxies et les nano-éléments et s’amuser en essayant de percer les mystères de l’univers, c’est tout l’objet de cette exposition fascinante et pédagogique.

Pratique. Du mercredi au dimanche jusqu’au 20 janvier à la Presqu’île de Caen, Quai François Mitterrand. Gratuit. Infos : www.relais-sciences.org