Caen. Mentalisme, science, jeux vidéo… le Turfu Festival propose plus d'une centaine d'événements

Tout le monde pourra trouver chaussure à son pied cette semaine à Caen. L'équipe du Dôme, en partenariat avec l'Université, prépare la 9e édition du Turfu Festival, qui se déroule du 1er au 5 avril. "C'est une manifestation, une rencontre, qui a pour vocation de travailler avec des chercheurs, des artistes, des entreprises, des associations", détaille François Millet, chargé des projets sciences sociétés. "Le but est de réfléchir, envisager un futur un peu plus désirable." C'est dans ce cadre que s'inscrivent les plus de 100 rendez-vous programmés tout au long de la semaine.

Tout public

"En toute intelligence", voici le thème de cette année. Les participants pourront évoquer l'environnement, l'urbanisme, la santé, le numérique, et tout ce qui touche aux sciences. Mais faut-il avoir la fibre scientifique pour s'amuser ? "Non", répond François Millet, qui développe. "Le Turfu Festival, c'est un endroit où l'on découvre des choses. Il faut venir avec ses idées. Il y en a pour tous les âges, le samedi est plus propice aux familles. Nous avons un programme de recherche sur la question du doudou, mais aussi des choses autour de la danse, ou un robot qui dessine…"

Parmi les temps forts, l'organisateur met en avant une soirée mentalisme à l'amphi Daure de l'Université mercredi 2 avril au soir. "C'est une grande expérience participative, et il reste des places." Pour les passionnés de culture pop et geek, ALT 236 organise une soirée carte blanche le même soir. Le vendredi, un tournoi de jeux vidéo et de science est aussi organisé. Ces événements sont gratuits, mais pensez à vite réserver vos places.

A noter également que cinq grandes expériences scientifiques à faire depuis chez soi sont proposées par les organisateurs. Alors peu importe où vous vous trouvez, pas d'excuse pour ne pas participer !

Pratique. Découvrez le programme et réservez ici.