Manche. Quels sont les marchés de plein air ouverts ?

Après les annonces du Premier ministre le lundi 23 mars, les marchés couverts et de plein air sont fermés. Néanmoins, le préfet de la Manche, sur avis des maires, peut déroger à cette interdiction, notamment dans les communes non pourvues de commerces de proximité et sous réserve du respect des règles de distanciation sociale. Les maires de certaines communes ont fait une demande de dérogation afin de maintenir le marché. Le préfet de la Manche a accordé une dérogation dans 22 communes :

Beaumont (5 exposants) ;

Canisy (4 exposants) ;

Cérences (7 exposants) ;

Ducey (moins de 10 exposants) ;

Granville (6 exposants) ;

Hambye (3 exposants) ;

Hauteville-sur-Mer (19 exposants) ;

Le Teilleul (10 exposants) ;

Marigny (8 exposants) ;

Martinvast (5 exposants) ;

Mortain-Bocage (5 exposants) ;

Périers (15 exposants) ;

Portbail (moins de 20 exposants) ;

Quettehou (3 exposants) ;

Quibou (7 exposants) ;

Saint-Hilaire-du-Harcouët (10 exposants) ;

Saint-Jean-de-Daye (4 exposants) ;

Saint-Clair-sur-Elle (4 exposants) ;

Saint-Pierre-Eglise (15 exposants) ;

Sainte-Mère-Eglise (moins de 10 exposants) ;

Sartilly (10 exposants) ;

Villedieu-les-poêles - vendredi matin (4 exposants).