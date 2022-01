[Reportage] Caen. Enfants de soignants à l'école : illustration à la Haie-Vigné

Des cartables à roulette, des cahiers et trousses de toutes les couleurs, une marelle… Évoqué comme ça, cela n'a rien de plus basique qu'une salle de classe. Or, depuis le lundi 16 mars, l'école primaire de la Haie-Vigné vit au ralenti. Les salles de classe sont vides (ou presque), il n'y a pas un bruit dans les couloirs, les élèves sont sages… conséquence de la période de confinement. Mais elle fait partie des quatorze écoles missionnées par la Ville de Caen pour accueillir les enfants de soignants. Ils sont une trentaine. "Ça fait bizarre car la classe est vide, dit Darius, scolarisé en CM2. Je fais un peu d'écriture, de l'autodictée, des exercices de maths et de français."

"C'est difficile de respecter les mesures barrières dans la cour de récré"

Comme le reste de l'année, l'école ouvre ses portes à 8 h 30, les enfants déjeunent sur place le midi et retrouvent leur famille à 16 h 30. "Les enfants sont contents de venir", assure Armelle, l'une des institutrices volontaires présente une demi-journée par semaine. Ici, "on commence avec des programmes sur France 4 pour assurer la continuité des apprentissages et ensuite on les aide à faire les devoirs". Clara, élève de CE1, vient de la Maladrerie. Elle s'est fait de nouveaux amis. "Je vais vouloir changer d'école ! (rires, NDLR) Je suis passée au tableau ce matin, j'ai joué au tir à l'arc et au ballon. Je préfère jouer que travailler !" Nathalie, une autre enseignante, porte un avis mitigé sur le fait de rassembler les enfants dans un même lieu. "Les parents sont rassurés que l'on assure un suivi, mais on nous dit d'éviter le rassemblement, sauf que c'est difficile de dire à un enfant de jouer seul dans un coin, rétorque-t-elle. Ils se croisent dans le couloir, se retrouvent pour manger… c'est incohérent." Et cette école risque pourtant d'accueillir un bon nombre d'élèves dans les prochains jours…