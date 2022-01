Des dons, des chansons: les stars d'Afrique sensibilisent leurs "frères et soeurs" au coronavirus

Des dons, des chansons, des mises en garde: les vedettes d'Afrique, à commencer par ses footballeurs et chanteurs, ont enfilé leur costume d'influenceurs sur Twitter, Instagram et Facebook pour sensibiliser leurs "frères et soeurs" au danger de la propagation du Covid-19 sur le continent.