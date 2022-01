Le Havre. Le présentateur Hervé Mathoux met à l'honneur un maillot du HAC

Petit clin d'œil en cette période de confinement. Hervé Mathoux, le présentateur du Canal Football Club sur Canal+, a profité de ce repos forcé pour faire du rangement chez lui. Il est tombé sur de nombreux maillots de football qu'il a accumulé pendant 30 ans. Hervé Mathoux a décidé d'en faire profiter Twitter.

C'est donc aujourd'hui que je débute ma série " un maillot par jour " avec le tout premier maillot de ma collection qui se trouve être celui du tout premier club français ⁦@HAC_Foot⁩ pic.twitter.com/406lb5l3Yt — Hervé MATHOUX (@MathouxHerve) March 25, 2020

Depuis le mercredi 25 mars, il présente tous les jours un maillot. Pour la première présentation, il a choisi le maillot du HAC, le club doyen, le plus vieux club de France. Un maillot ciel et marine aux couleurs des universités britanniques d'Oxford et Cambridge. Un maillot, explique-t-il, qui lui a été donné par Alain Bénébet, entraîneur et ancien joueur, qui a évolué au Havre entre 1990 et 1993.