Musique. La chanteuse du groupe Cascada atteinte du coronavirus

Après l'annonce du décès du célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango, à la suite de sa contamination au Covid-19, c'est aujourd'hui la meneuse du groupe de Dance Cascada qui annonce via son compte Instagram être atteinte de la maladie. Heureusement (et pour l'instant) sa situation n'est pas dramatique, mais c'est un nouveau cas dans le monde de la musique et des stars.

Voici le message que la chanteuse allemande (Natalie Horler) a tenu à partager à ses fans.

Elle nous explique ici qu'après avoir passé des tests, elle a été diagnostiquée positive au Covid-19. Si Natalie n'est visiblement pas très inquiète sur son état de santé (d'après les retours de ses médecins), elle compte bien sortir, mais uniquement sur son balcon. Car, comme elle le rappelle justement : il faut rester chez soi !