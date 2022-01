Carentan-les-Marais. Un chef d'entreprise manchois donne 15 000 masques au CHU de Caen

"Quand j'ai vu tout ce que j'avais, j'ai appelé un ami alsacien qui est médecin, il m'a dit 'ce que tu as là, pour nous, c'est une fortune'", raconte Yvan Wilbal. Et il est vrai que le don effectué au CHU de Caen, le samedi 21 mars, par le chef d'entreprise manchois est spectaculaire. Le patron de Mer et Terroir, entreprise agroalimentaire basée à Carentan, a donné la bagatelle de 15 000 masques et plusieurs milliers de paires de gants, de protections pour les blouses et de gels hydroalcooliques retrouvés dans son usine. "Je ne savais même pas que j'en avais autant", sourit Yvan Wilbal, qui contribue ainsi à sa manière à la lutte contre l'épidémie de coronavirus appelant du même coup, les autres entreprises de l'agroalimentaire à consulter leurs stocks.

