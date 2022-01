Seine-Maritime. Coronavirus : une pizzeria dieppoise solidaire avec les soignants

Depuis une semaine, ils donnent des pizzas par centaines aux services de secours et à des associations en Seine-Maritime. Face à l'épidémie de coronavirus, les gérants de la pizzeria Henri IV à Dieppe font preuve de générosité. Leur action a débuté par l'hôpital dieppois, à la suite de la fermeture des restaurants décidée par le gouvernement. "Au lieu de jeter tout ce qu'on avait, on avait décidé de faire des pizzas et de les donner aux soignants", raconte Vadim Novick, employé de l'entreprise.

Une cagnotte en ligne

Ils ont décidé de prolonger leur action et de lancer une cagnotte en ligne pour aller à la rencontre des autres acteurs fortement mobilisés dans cette période à travers le département. Après l'hôpital de Dieppe, c'est celui d'Eu puis le CHU de Rouen qui ont reçu la visite des pizzaïolos.

"Ils sont émus", rapporte Vadim Novick, notamment après leur passage au service des urgences rouennais où les soignants se disent heureux de "pouvoir manger une bonne pizza". "Ça nous motive, on sait pourquoi on fait ça", poursuit-il.

Des pizzas ont également été données ce lundi 23 mars aux policiers rouennais et à l'association Normandie Lorraine qui vient en aide à des enfants handicapés.