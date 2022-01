Manche. Confinement : 86 contraventions dressées ce dimanche

Afin de limiter la propagation de l'épidémie les autorités multiplient les contrôles des automobilistes notamment. Le préfet de la Manche avait ainsi demandé aux forces de l'ordre de renforcer ces contrôles.

86 contraventions ont été dressées dans le département de la Manche ce dimanche 22 mars pour des personnes qui circulaient pour des motifs futiles ou non justifiés.

Les déplacements doivent être justifiés avec l'attestation de déplacement dérogatoire et une pièce d'identité.

L'Assemblée nationale a voté ce week-end le projet de loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire de deux mois ainsi qu'un durcissement des sanctions pour les Français qui ne respecteraient pas le confinement, avec une amende de 135 euros en cas de violation des règles, 1 500 euros en cas de récidive dans les 15 jours, et dans le cas de 4 violations de ces règles dans les 30 jours, ce sera 3 700 euros d'amende et jusqu'à six mois de prison.